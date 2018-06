IPO: Oerlikon will Getriebetochter am 11. Juli an die Börse bringen

ZürichDer Anlagenbauer Oerlikon bringt seine Getriebe-Tochter GrazianoFairfield am 11. Juli an die SIX, wie der Schweizer Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Preisspanne liege bei 48 bis 62 Franken pro Aktie. Damit würde GrazianoFairfield auf einen Börsenwert von 480 bis 620 Millionen Franken kommen.