IPO: Pharmazulieferer Polypeptide strebt an die Schweizer Börse

An der Schweizer Börse SIX zeichnet sich der erste Börsengang des Jahres ab. Polypeptide will vorbehaltlich des Marktumfelds im zweiten Quartal seine Aktien am Börsenparkett in Zürich notieren lassen, wie der Pharmazulieferer mit schwedischen Wurzel und Sitz in Zug am Montag mitteilte.