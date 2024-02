IPO: Renk holt Börsengang nach – bereits am Mittwoch

Der Panzergetriebe-Hersteller Renk will seinen im Oktober abgesagten Börsengang mit einer Blitz-Platzierung nachholen und schon am Mittwoch sein Debüt auf dem Frankfurter Parkett feiern. Geplant sei eine Privatplatzierung von bis zu 30 Millionen Aktien aus dem Besitz des Finanzinvestors Triton zum Festpreis von je 15 Euro, teilte Renk am Montag in Augsburg mit.