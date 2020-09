IPO: Rüstungskonzern Hensoldt plant Börsengang in Frankfurt

„Der geplante Börsengang ist für uns der nächste logische Schritt, um die Position von Hensoldt als führender Anbieter von elektronischen Sensorlösungen in Europa zu stärken“, sagte Vorstandschef Thomas Müller. „Dabei werden wir unsere starke Marktposition in Deutschland und Europa nutzen, um unsere geographische Expansion voranzutreiben und von einer starken, nachhaltigen Wachstumsdynamik in der globalen Verteidigungsindustrie und in unseren Kernmärkten zu profitieren.“