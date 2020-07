IPO: Rüstungskonzern Hensoldt will offenbar im Herbst an die Börse

Hensoldt wäre damit das erste größere Unternehmen in Deutschland, das sich in der Coronakrise an die Börse wagt. Dabei sollen voraussichtlich 20 bis 30 Prozent der Anteile an die Börse gebracht werden, wie es in Finanzkreisen hieß. Hensoldt werde - inklusive Schulden - mit 2,5 bis drei Milliarden Euro bewertet. Die Nettoverschuldung lag laut Geschäftsbericht Ende 2019 bei 762 Millionen Euro.