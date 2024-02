IPOs 2024: Diese Unternehmen wagen in diesem Jahr den Gang an die Börse

Der Panzerzulieferer Renk Group AG ist am 7. Februar 2024 im zweiten Anlauf an die Frankfurter Börse gegangen. Der Finanzinvestor Triton platzierte 33,3 Millionen Renk-Aktien im Wert von 500 Millionen Euro bei institutionellen Investoren. Die verbleibenden knapp 67 Prozent an der ehemaligen Volkswagen-Tochter will Triton zunächst behalten. Der Eröffnungskurs lag bei 17,50 Euro, was einem Aufschlag von 15 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 15 Euro entspricht. Renk wird nun mit 1,9 Milliarden Euro bewertet.