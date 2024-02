IPOs 2024 Diese Unternehmen wagen in diesem Jahr den Gang an die Börse

Im November 2023 informierte Shein vertraulich die US-Börsenaufsicht über seine Börsengangspläne und beauftragte entsprechende Banken, wie das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Insider berichtete. Mit einer aktuellen Bewertung von rund 66 Milliarden Dollar (rund 60 Milliarden Euro) könnte der bevorstehende Börsengang einer der größten seit Jahren werden.

Der chinesische Online-Modehändler Shein, der für seine günstigen Preise bekannt ist, produziert Kleidung in China und vertreibt sie international, vor allem in den USA und Europa. Experten schätzen den Marktanteil von Shein im Bereich Fast Fashion in den USA auf knapp 40 Prozent.