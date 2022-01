Irrer Börsenwert Der Apple ist faul

Ein Treiber hinter dem Erfolg: Der populäre Index MSCI World des gleichnamigen US-Finanzkonzerns MSCI. Der ist die Grundlage vieler Index- und Aktienfonds. Meist am Monatsanfang überweisen Millionen Sparer weltweit Geld von ihren Girokonten direkt in diese Anlagen, so auch am 3. Januar. Etwa fünf Prozent jeder Einzahlung gehen dann direkt in die Apple-Aktie, die stieg prompt.