Ist diesmal wirklich alles anders? Die Angst vor dem Börsencrash

Der große Börsencrash von 1929 hat sich tief ins kollektive Gedächtnis der Anleger eingebrannt, auch wenn er lange vor ihrer Geburt stattfand. Von Oktober 1929 bis ins Jahr 1932 fiel etwa der Dow Jones um rund 90 Prozent. Dabei ging der Börsensturz einem Konjunktureinbruch voraus. Viele sehen ihn sogar als einen Auslöser davon, auch wenn weltweite Handelskonflikte die Konjunktur schon vorher eingetrübt hatten. Ein wichtiger Faktor, der zum Crash beitrug, war die Geldversorgung. Die US-Notenbank Fed war erst 1913 gegründet worden. Sie hatte noch keine große Erfahrung im Krisenmanagement und agierte in der Krise nicht besonders glücklich. In den Börsenboomjahren der 20er-Jahre behielten die Notenbanker eine lockere Geldpolitik bei. Sie versuchten kaum den extremen Optimismus an den Börsen zu zügeln. Auch im Crash blieb die Fed in der Rückschau zu passiv. Anstatt Banken schnell mit Kapital zu stützen, ließ sie diese fallen. Das hat sich in der Wirtschaftshistorie immer wieder als Fehler erwiesen, denn so trocknet dann auch die Geldversorgung von Unternehmen aus. Die Konjunktur bricht ein, das für die Wirtschaft so wichtige Vertrauen ist nachhaltig beschädigt.