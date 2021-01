IT-Mängel BaFin: KfW muss weiter zusätzliches Kapital vorhalten

Die BaFin hatte bereits vor Jahren Probleme in der IT und der internen Revision moniert. Bislang hat die Finanzaufsicht der Bank nur erlaubt, das Zusatzkapital von 2,75 Prozent auf 2,25 zu reduzieren. Ein KfW-Sprecher erklärte die Verzögerung auch damit, dass Prüfungen der BaFin wegen der Pandemie verschoben worden seien. „Planmäßig noch offene Punkte, auch in der IT, werden weiterhin abgearbeitet“, sagte er. Die Bank erwarte „in diesem und in den folgenden Jahren weitere Absenkungen“ des Zusatzkapitals. Der Sprecher ließ offen, ab wann die KfW kein zusätzliches Kapital mehr vorhalten muss.



