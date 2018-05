In diesen Strudel gerieten die Aktien italienischer Banken, die in großem Umfang europäische Staatsanleihen halten. Der italienische Bankenindex brach um bis zu 5,6 Prozent ein, so stark wie zuletzt vor knapp zwei Jahren. Sein Pendant für die Euro-Zone steuerte mit einem Minus von 5,1 Prozent auf den größten Tagesverlust seit Sommer 2016 zu. Die Aktie der Deutschen Bank rutschte unter die psychologisch wichtige Marke von zehn Euro und war mit 9,71 Euro zeitweise so billig wie zuletzt vor eineinhalb Jahren.

Die Titel von Grammer standen dagegen mit einem Plus von knapp 22 Prozent auf 62,40 Euro vor dem größten Tagesgewinn der Firmengeschichte. Großaktionär Ningbo Jifeng will den Autozulieferer komplett übernehmen. Die chinesische Firma schlug einen Kaufpreis von 61,25 Euro je Grammer-Aktie vor. Für den zweiten Großaktionär, die Familie Hastor, biete das Angebot eine gute Möglichkeit zum Ausstieg, schrieb DZ-Bank-Analyst Michael Punzet in einem Kommentar. Die Eigentümer des Autozulieferers Prevent hatten 2016 eine 19-prozentige Beteiligung aufgebaut. Damals kostete die Grammer-Aktie zwischen 27 und 36 Euro.