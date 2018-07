IWF-Einschätzung Der US-Dollar ist laut Experten überbewertet

Der Dollar ist nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) überbewertet. In ihrem jährlichen Sektorenbericht stellen die IWF-Experten zudem fest, der chinesische Yuan sei im Rahmen der Fundamentaldaten fair bewertet. Allerdings beruht die Einschätzung auf Mitarbeiterprojektionen und Daten von der Zeit vor dem 22. Juni. Erst am Freitag hatte der chinesische Yuan zum Dollar ein 13-Monats-Tief markiert. US-Finanzminister Steven Mnuchin äußerte daraufhin, er sorge sich wegen des Kursverfalls und es werde geprüft, ob eine Währungsmanipulation vorliege. Eine solche warf US-Präsident Donald Trump ebenfalls am Freitag sowohl China als auch der EU vor. Zudem kritisierte er die US-Notenbank (Fed) wegen Zinserhöhungen.