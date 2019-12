JAB Holding: Börsengang von Jacobs und Kaffeehauskette Peet's soll 3 Milliarden Euro bringen

Laut dem „FT“-Bericht will JAB mit dem Börsengang vor allem den Co-Investoren eine Möglichkeit zum Ausstieg geben, die die Beteiligungsfirma der Reimanns für ihre milliardenschweren Investitionspläne an Bord genommen hatte. Seit 2012 haben Staatsfonds, Stiftungen und andere reiche Familien dem Bericht zufolge rund zwölf Milliarden Euro in die JAB-Fonds gesteckt. Der US-Konsumgüterkonzern Mondelez, der Jacobs 2015 an JAB verkauft hatte, könnte aussteigen. Er kommt laut „FT“ auf 26 Prozent an der künftigen JDE Peet's. Im Kaffee-Geschäft halten die Reimanns auch 67 Prozent an der in New York börsennotierten Keurig Dr Pepper.