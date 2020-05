JDE Peet's: Jacobs-Kaffee-Holding will mit Börsengang 2,25 Milliarden Euro erlösen

Der Börsengang der Holding um die Kaffee-Marken "Jacobs" und Douwe Egberts in Amsterdam soll bis zu 2,25 Milliarden Euro einbringen. JDE Peet's veröffentlichte am Dienstag die indikative Preisspanne, nach der das von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann beherrschte Unternehmen auf einen Börsenwert von 14,9 bis 16 Milliarden Euro käme. Die Aktien von JDE Peet's können seit Dienstag bis zum Dienstag nach Pfingsten (2. Juni) in einer Spanne von 30,00 bis 32,25 Euro gezeichnet werden, das Börsendebüt der Nummer zwei auf dem Kaffee-Weltmarkt hinter Nestle in Amsterdam ist für den 3. Juni geplant.