Junk Bond statt James Bond: Aston Martin schraubt Zinssatz für Schrottanleihe nach oben

Damit gehört das Papier zu den Anleihen mit der höchsten Verzinsung, die in diesem Jahr in Europa auf den Markt gebracht werden. Das Verluste schreibende Unternehmen, dessen Autos aus den „James Bond"-Filmen bekannt sind, hatte die Schrottanleihe Anfang der Woche angekündigt und einen Zins zwischen acht und neun Prozent in Aussicht gestellt.