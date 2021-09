Kapitalerhöhung bei Borussia Dortmund „Der BVB ist immer noch mehr als eine Milliarde wert“

Die neuen Aktien, die Sie im Zuge der Kapitalerhöhung ausgeben, platzieren Sie zu 4,70 Euro das Stück. Das entspricht einem erheblichen Abschlag von gut einem Viertel auf den letzten Tagesschlusskurs vor Bekanntgabe der Kapitalerhöhung. War die Nachfrage nach den Aktien so gering oder die Not so groß, dass Sie nur so einen niedrigen Preis erzielen konnten?

Bei solchen Kapitalerhöhungen muss man immer Abschläge in der Größenordnung von 20 Prozent in Kauf nehmen; insofern ist der Abschlag bei uns nicht außergewöhnlich hoch. Man muss dabei auch bedenken, dass es in der Zeit zuvor eine höhere Volatilität in der Aktie gegeben hat; auch das drückt den Preis. Mit mangelnder Nachfrage oder Not hat das nichts zu tun.