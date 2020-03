Kapitalmarkt: Deutsche Börse sieht keinen Anlass für Verbot von Leerverkäufen

„Absicherungsgeschäfte mittels gedeckter Leerverkäufe sind ein wichtiges und wertvolles Instrument am Kapitalmarkt“, argumentierte Book. Anlagegesellschaften nutzen es zum Beispiel, um ihre Erträge zu stabilisieren. Gedeckte Leerverbote trügen dazu bei, dass auch bei Turbulenzen am Aktienmarkt ausreichend Liquidität vorhanden sei. „Durch die Einführung von Leerverkaufsverboten würde dem deutschen Finanzplatz ein nachhaltiger Schaden zugefügt, weil Vertrauen in erheblichem Umfang verspielt wird.“