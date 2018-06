Kapitalmarkt: Saudi-Arabien und Argentinien streben in MSCI-Index

FrankfurtSaudi-Arabien und Argentinien stehen am Kapitalmarkt vor einem Ritterschlag. Der Indexanbieter MSCI könnte beide am Mittwoch in den Rang eines Schwellenlandes erheben. Sollte den Ländern der Sprung in das von Investoren weltweit beachtete und nachgebildete Börsenbarometer gelingen, könnte das milliardenschwere Geldströme in Gang setzen.