Karandsch-Ölfeld: Britisches Konsortium und Iran einigen sich auf Ölförderung

TeheranDer Iran hat mit einem britischen Konsortium Investitionen in ein Ölfeld im Süden des Landes vereinbart. Das iranische Staatsfernsehen berichtete, die Geschäftsführer von Pergas International Consortium und National Iranian South Oil, Colin Rowley und Bidschan Alipur, hätten die vorläufige Vereinbarung am Mittwochabend im Beisein des britischen Botschafters Rob Macaire in Teheran unterzeichnet.