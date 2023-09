Kartellprozess gegen Google Alphabet: Das sind jetzt die zwei Risiken für die Bilderbuchaktie

In dem Mitte September begonnenen Prozess hat Google jedoch auch gute Argumente zu seiner Verteidigung. Das Unternehmen verweist etwa darauf, dass niemand zur Nutzung einer bestimmten Suchmaschine gezwungen werde. Es gibt auch durchaus Konkurrenz, an erster Stelle Bing vom ebenfalls mächtigen Microsoft. Konsumenten bevorzugen aber fast immer Google.



Falls Google das Verfahren in den USA verlieren sollte, wäre das für das Unternehmen wohl zu verkraften. Die Vorwürfe lauten ähnlich wie in einigen Verfahren in der Europäischen Union in den vergangenen Jahren. Diese zogen insgesamt Strafzahlungen in Höhe von 8,3 Milliarden Euro nach sich. Das zahlt Alphabet aus der Portokasse. Die Vereinbarungen für Vorinstallationen künftig zu unterlassen, wäre voraussichtlich ebenfalls kein großes Problem. Googles Suchmaschine dürfte dennoch immens beliebt bleiben. Wettbewerber können Googles Benutzerfreundlichkeit und das Ökosystem nicht kopieren. Zwar könnten dann ein paar Prozentpunkte Marktanteil verloren gehen. Google würde sich allerdings auch die Kosten für die Vereinbarungen sparen. Diese werden auf mehr als zehn Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt.