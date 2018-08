Kehrtwende bei Cannabis-Investments Anleger können weiter Marihuana-Aktien handeln

Doch nun folgt die Kehrtwende: Ein neues Gesetz in Luxemburg macht es möglich. Denn dieses legalisiert den medizinischen Einsatz von Cannabis in Luxemburg. Für deutsche Finanzdienstleister und Anleger bedeutet das: Diese Änderung lockert die ursprünglich strengen Kriterien und so auch das Handelsverbot. Grund für das Ende Juni ausgesprochene Verbot waren die damals noch strengeren rechtlichen Vorgaben des luxemburgischen Staates, die den Besitz und Konsum von Cannabis-Produkten unter Strafe stellten. Selbst die medizinische Anwendung von Marihuana war, anders als hierzulande, in Luxemburg verboten. Das hat sich nun geändert.