Kehrtwende in der Geldpolitik: „Don't fight the Fed“ ist Geschichte

Während US-Banken naturgemäß über hohe Einlagen in Dollar verfügen, die sie zur Finanzierung in Dollar einsetzen können, verfügen ausländische Banken nicht über ein ähnlich hohes Volumen an Dollar-Einlagen. Sie müssen sich Dollar also irgendwo anders besorgen, um Vermögenswerte in Dollar zu finanzieren und Verbindlichkeiten in Dollar zu bedienen. Das können sie, abhängig vom jeweiligen Kreditrisiko, auf den Interbankenmarkt, also bei anderen Banken.