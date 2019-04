„Kein Abschreibungsbedarf“ Fresenius-Chef Sturm: Übernahmen stärken unser Geschäft

Fresenius hatte Anfang Oktober 2018 die Absage der 4,75 Milliarden Dollar schweren Übernahme vor einem US-Gericht erkämpfen müssen. Akorn habe Fresenius bei wichtigen Daten getäuscht, so die Argumentation. Zweifel an der Werthaltigkeit früherer Übernahmen, die zu milliardenschweren Positionen an sogenanntem Goodwill, der Zuschläge auf das Vermögen der erworbene Zukäufe widerspiegelt, sieht Sturm nicht. Er kenne „keinen Investor, der bei uns eine Goodwill-Abwertung erwartet“, sagte er dem Magazin.