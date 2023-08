Zum anderen finde ich Kenvue nicht so wahnsinnig attraktiv. Mit den Zahlen ist das bei neu an die Börse gekommenen Unternehmen immer so eine Sache und bei Abspaltungen hat man die Vergangenheit nur „pro forma” – aber ein Umsatzwachstum von 2019 bis 2022 um 4,3 Prozent insgesamt ist eher unattraktiv. Auch beim Gewinn gab es für diese Zeitspanne kein Wachstum. Für dieses Jahr wird zwar ein kräftiges Plus in Aussicht gestellt, der Gewinn je Aktie soll von 0,77 auf 1,15 US-Dollar steigen. Aber das ist noch immer ein KGV von mehr als 20 für ein Unternehmen, das sich in dieser Struktur erstmal bewähren muss.