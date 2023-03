KGV von Aktien berechnen Das Kurs-Gewinn-Verhältnis einfach erklärt

Das KGV sagt für sich genommen nicht viel aus. Es sollte immer in Kombination mit anderen Kennzahlen eines Unternehmens sowie in seinem historischen Kontext und im Branchenvergleich betrachtet werden. Es gibt keine pauschale Definition, was ein „gutes KGV“ ist, da verschiedene Branchen unterschiedliche Werte aufweisen. Beispielsweise haben Unternehmen aus der Pharmaindustrie typischerweise andere KGVs als Unternehmen aus dem Bereich der Finanztechnologie. Deutsche Automobilhersteller wie die Mercedes-Benz Group haben in der Regel niedrigere KGVs. Ob ein KGV als günstig wahrgenommen wird, hängt auch von der Stimmung der Anleger ab. In Krisenzeiten kann selbst ein KGV von 14 als teuer empfunden werden.