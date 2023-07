Kinostart Barbie Der Barbie-Film wird für Mattel zum Game Changer

Der Hintergrund von Kreiz liegt nicht in der Spielzeugbranche, sondern im Fernsehen. Eine seiner vorherigen Stationen war bei der Endemol-Gruppe, die erfolgreiche Reality-Show-Formate wie Big Brother entwickelte. Kreiz plant bereits Dutzende Live-Action-Filme, die auf anderen Mattel-Spielzeugen wie Hot Wheels und Masters of the Universe basieren und zu einem ganz eigenen Kinouniversum werden könnten. Außerdem: Es gab bisher 25 erfolgreiche Bond-Filme, „Mission: Impossible“ läuft aktuell in der siebten Runde. Da ist für Barbie also noch Luft nach oben.