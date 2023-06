Kirchenaustritt: Mitglieder müssen Wochen auf Termine warten

Die Kirche hat ihren Mitgliedern in den vergangenen Jahren einiges zugemutet. Gerade erst ist das Erzbistum Köln durchsucht worden. Kardinal Rainer Maria Woelki wird des Meineids beschuldigt. Das Bistum Eichstätt fiel unangenehm auf, weil ein Mitarbeiter 60 Millionen Euro in Immobilienprojekte in Florida und Texas investierte und womöglich veruntreute. Der Großteil des Geldes lässt sich wohl nicht zurückholen. Ganz zu schweigen von den Enthüllungen über Missbrauchsfälle, die das Vertrauen vieler Gläubiger in die Kirche erschüttert haben.