Klage gegen Ex-Präsident Trump-SPAC fällt auf Rekordtief

Besagte Viertelmilliarde Dollar soll Trump sich so beschafft haben – und nun zurückzahlen. Der Ex-Präsident nennt die Vorwürfe in einem Post auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ am Mittwoch eine „Hexenjagd“. Die Aktie von Trumps Börsenhülle, mit der er Truth Social an die Börse bringen will, fiel nach Bekanntwerden der Klage in New York auf ein Rekordtief.