Kleinanzeigenportal: Hellmann & Friedman und Blackstone verkaufen Scout24-Aktien

Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone verkaufen eine Beteiligung von 6,2 Prozent am Kleinanzeigenportal-Betreiber an institutionelle Investoren. Das teilten zwei Konsortialführer mit, die mit der Transaktion befasst sind. Die Aktien würden zu einem indizierten Preis von 52 Euro je Stück veräußert. Am Mittwoch waren sie mit 53 Euro aus dem Handel gegangen.