Kleinwerteindex: Weiterer Wechsel im SDax – Börse korrigiert sich

Im Kleinwerteindex SDax kommt es zu einem weiteren Wechsel. Neben den am Mittwoch bekanntgegebenen Veränderungen wird auch der Graphitspezialist SGL Carbon am 22. März in den SDax aufgenommen, wie die Deutsche Börse am Samstag überraschend mitteilte. Zudem verlässt der Finanzinvestor Deutsche Beteiligungs AG den Index. Grund des Nachtrags sei eine fehlerhafte Datengrundlage der bisher angekündigten Veränderungen, die nun korrigiert worden sei, sagte ein Sprecher des Frankfurter Börsenbetreibers.