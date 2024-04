Konflikt zwischen Israel und Iran Anleger sind klüger als Politiker

Wer die Berichterstattung über die Finanzmärkte verfolgt, dürfte sich diese Woche verwundert die Augen gerieben haben: Nicht passierte – und alle schrieben darüber. Als Iran am vergangenen Wochenende mehr als 300 Drohnen und Raketen auf Israel abfeuerte, starteten die Aktienmärkte am Montag nur mit einem leichten Minus in die neue Handelswoche. Vielen Tageszeitungen war das eine Meldung wert. Nun hat Israel offenbar zurückgeschlagen, und wieder bleibt die von vielen prophezeite Panikreaktion aus. Zwar gab der Dax, als am Freitag die Börse öffnete, leicht nach; Öl und Gold stiegen. Aber Panik sieht anders aus.