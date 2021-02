Kongressanhörung Gamestop-Aktie: Robinhood dementiert Absprachen mit Hedgefonds

Dabei wurde der Handel mit den Papieren zeitweise so begrenzt, dass diese nur noch verkauft, aber nicht mehr gekauft werden konnten. Damit wurde der Eindruck noch verstärkt, dass Kleinanleger gegenüber dem Wall-Street-Establishment benachteiligt werden. Tenev bekräftigte im Kreuzverhör der US-Abgeordneten aber, dass der Grund für die Einschränkungen ein gestiegener Bedarf an Sicherheiten wegen des sprunghaft und massiv angestiegenen Handelsvolumens gewesen sei. Robinhood hatte auf dem Höhepunkt der Marktturbulenzen innerhalb weniger Tage insgesamt 3,4 Milliarden Dollar an Finanzmitteln bei Investoren eingeworben, um seine Kapitalausstattung zu stärken.