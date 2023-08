Konjunktur Darum boomt Japans Wirtschaft

Die Analysten brauchen wohl noch mehr Geduld: Die Bedingungen von Ueda für eine Straffung oder gar ein Ende der ultralockeren Geldpolitik dürften sich nicht so schnell erfüllen. Zum einen wünscht sich der Notenbankchef dafür eine Lohn-Preis-Spirale, damit die Teuerung das Ziel von 2 Prozent nachhaltig erreicht. Davon kann derzeit keine Rede sein. Zum anderen will die Zentralbank ihre Geldhähne wegen der unklaren Konjunkturaussichten im Ausland nicht zudrehen. In seinen jüngsten Aussagen verwies Ueda auf „Unsicherheiten in den Überseemärkten“, um seine abwartende Haltung zu rechtfertigen. Billiges Geld wird Japans Wachstum also bis ins nächste Jahr hinein unterstützen.