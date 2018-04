Konjunktur: „Wirtschaftswachstum fällt unter zwei Prozent“

Was genau?

Einmal wären die deutschen Unternehmen von einem Konjunktureinbruch in Russland betroffen. Zum zweiten wirkt sich aus, wenn Unternehmen mit russischer Beteiligung Schwierigkeiten haben, Kredite bei westlichen Banken aufzunehmen oder Zahlungen an US-Unternehmen zu leisten. Dann tut die Abwertung des Rubel beim Verkauf nach Russland weh.

Die Russen werden sich Vergeltungsmaßnahmen ausdenken, die wiederum deutsche Unternehmen und ihre Tochtergesellschaften in Russland treffen könnten. Gut, dass der Winter vorbei ist und es weniger schlimm wäre, wenn Russland am Gashahn drehen würde.