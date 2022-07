Konjunktureller Frühindikator Ifo-Index fällt auf Zweijahrestief: „Deutschland an Schwelle zur Rezession“

Bankvolkswirte kommentierten die Ifo-Umfrage wenig hoffnungsvoll. „Eine Rezession lässt sich kaum vermeiden“, sagte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Die Belastungen aus hoher Inflation, drohender Energiekrise und Lieferkettenschwierigkeiten seien zu viel. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sagte: „Alles in allem dürfte sich die deutsche Wirtschaft bereits in einem Abschwung befinden.“ Wie schlimm es am Ende komme, liege vor allem in den Händen von Russlands Präsident Wladimir Putin. „Käme es zu einem kompletten Stopp der Gaslieferungen, wäre eine tiefe Rezession unvermeidlich.“



