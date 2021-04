Konjunkturoptimismus Europas Börsen starten mit Rekorden nach der Osterpause

Dank sinkender Infektionszahlen stehen in Großbritannien ab kommender Woche weitere Lockerungen an. Dann sollen in England alle Geschäfte, Fitnessstudios, Friseure und Außenbereiche der Pubs wieder öffnen. Dies verhalf den Kneipenketten JD Wetherspoon und Marstons sowie dem Kino-Betreiber Cineworld zu Kursgewinnen von bis zu 6,4 Prozent. In Deutschland drohten hingegen erneut härtere Corona-Maßnahmen.