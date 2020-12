Kostenerstattung Welche Unternehmen für das Homeoffice zahlen

Viele gehen noch weiter: Der Versicherer Allianz führte wegen des Coronavirus eine maximale Anwesenheitsquote von 20 bis 30 Prozent ein. Auch beim Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen waren im November 80 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice tätig, heißt es von dem Unternehmen. Das Elektronikunternehmen Siemens möchte den Status Heimarbeit auch in der Zeit nach Corona zumindest teilweise beibehalten und Homeoffice an zwei bis drei Tagen in der Woche ermöglichen.



Doch nicht für alle Mitarbeiter ist die Arbeit von Zuhause eine Option. Die Deutsche Post etwa weist darauf hin, dass für Mitarbeiter in der Zustellung oder in den Lagern Homeoffice nicht praktikabel sei. Auch die Laboranten beim Chemiekonzern Merck müssen für ihre Arbeit physisch anwesend sein – für die Arbeit vor Ort hat das Unternehmen daher strenge Abstands- und Hygieneregeln eingeführt. Auch bei Merck arbeiten die meisten Mitarbeiter mit einer Schreibtischtätigkeit allerdings im Homeoffice.