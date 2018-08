Kretinskys Aufkauf von Metro-Anteilen „Es wäre schön, zu erfahren, wohin die Reise geht“

Wenn es ein Übernahmeangebot für die Metro geben sollte, sei es wünschenswert, dass dies allen Aktionären vorgelegt werde, sagte Aktionärsschützer Elsmann. Er sei gespannt auf Kretinskys Pläne und die Zukunft des Düsseldorfer Konzerns - gebe es doch bei der Metro zahlreiche Baustellen. Dazu zählten die Probleme im Russland-Geschäft, in dem Metro unter Umsatz- und Gewinnrückgängen leidet, sowie der Umbau der Supermarktkette Real.

Ein Großaktionär der Metro hält sich bedeckt zum Einstieg Kretinskys. „Die Beisheim Gesellschaften in Deutschland und der Schweiz nehmen den Verkauf von 7,3 Prozent der Anteile der Franz Haniel & Cie am Handelskonzern Metro zur Kenntnis“, teilten sie mit. „Zu ihren eigenen Anteilen an der Metro und zu Aktivitäten der Mitgesellschafter nehmen die Beisheim Gesellschaften (..) nicht weiter Stellung.“ Die Beisheim Holding kontrolliert rund 6,56 Prozent der Metro-Aktien und ist damit viertgrößter Anteilseigner.