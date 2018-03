Krim, China und Co.: Politische Konflikte befeuern Rüstungsaktien

Die Ursprünge dafür kann man in aller Welt suchen. So gab etwa das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung vor Kurzem bekannt, dass die Zahl der Kriege im Jahr 2013 gestiegen ist. Weltweit wurden 20 Konflikte als Kriege eingestuft, das sind zwei mehr als noch 2012. Außer den Kriegen in Afghanistan und Syrien zählen dazu auch die Konflikte im Irak, in Mali sowie in der Zentralafrikanischen Republik, teilte das Institut mit.