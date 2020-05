Krisenfestes Depot Rally statt Korrektur

Jüngst gesellte sich der Videospielproduzent Take Two Interactive dazu. Chef Harry Strauss Zelnick sagte zwar bei der Präsentation der Zahlen zum Geschäftsjahr 2019/2020 (zum 31. März), sein Unternehmen profitiere davon, dass die Menschen zuhause seien und über Videospiele mit Freunden in Kontakt blieben. Allerdings sind bei Take Two für das nun laufende Jahr kaum neue Bestseller-Spiele geplant. Zelnick bereitete Investoren daher auf fallende Umsätze und Gewinne vor. Immerhin: Das Unternehmen hat seinen Bargeldbestand inzwischen auf zwei Milliarden Dollar hochgefahren und könnte somit auch durch Akquisitionen noch für Wachstum sorgen.