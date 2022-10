Krisengefahr So gefährlich ist die Krise in Großbritannien für den Rest der Welt

Die Turbulenzen in Großbritannien sind an diesem Riesenmarkt nicht spurlos vorbeigegangen. CLOs gehören zu den zahlreichen Papieren, die britische Pensionsfonds in ihren Portfolios haben – und die sie auf den Markt werfen in einem verzweifelten Versuch, ihre Liquiditätsprobleme zu beheben und größere Sicherheitspuffer aufzubauen. Das hat die Preise von CLOs sinken lassen. Die steigenden Zinsen sind ein weiteres Risiko für diesen Markt: Mehr Unternehmen dürften Finanzierungsschwierigkeiten bekommen, Kredite häufiger ausfallen.