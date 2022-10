Krisengefahr So gefährlich ist die Krise in Großbritannien für den Rest der Welt

Die Chaostage in Großbritannien gehen weiter. Am Freitag schasste Premierministerin Liz Truss überraschend ihren Schatzkanzler Kwasi Kwarteng und ersetzte ihn durch den früheren Außenminister Jeremy Hunt. Kwarteng hatte Ende September mit Steuersenkungsplänen heftige Verwerfungen am britischen Anleihemarkt ausgelöst und das Pfund auf Talfahrt geschickt. Nachdem er bereits eine Senkung des Spitzensteuersatzes zurückgenommen hatte, erklärte Truss am Freitag, die Unternehmensteuer doch wie geplant anzuheben. Investoren beruhigte das nicht: Die Renditen britischer Staatsanleihen stiegen erneut. Die Bank of England (BoE) scheint derweil ihr Notkaufprogramm für britische Anleihen tatsächlich auslaufen lassen zu wollen.