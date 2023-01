Krisenstimmung in Davos Warnung vor dem Weltuntergang? Was düstere Prognosen für Anleger bedeuten

Nicht jeder Anleger hat genug Zeit, um Kurseinbrüche auszusitzen. Wer in naher Zukunft Gewinne mitnehmen will, sollte das allerdings immer früh genug und am besten sukzessive tun – nicht nur jetzt, da Warnungen laut werden. Denn auch in vermeintlich ruhigen Zeiten kann es am Markt plötzlich abwärts gehen. Der Coronacrash im Frühjahr 2020 ist dafür ein gutes Beispiel. Auch hier gilt also: Anleger benötigen eine belastbare Strategie, an der sie festhalten sollten. In diesem Fall eine Entnahmestrategie.