Kritik an Starinvestor: Morgan-Stanley-Chef hält Soros' Warnung vor neuer Finanzkrise für lächerlich

„Ehrlich gesagt, finde ich das lächerlich“, sagte Gorman am Donnerstag in einem Bloomberg-Interview, als er nach den Äußerungen von Soros in dieser Woche gefragt wurde. Soros hatte vor einem Auseinanderbrechen der Europäischen Union wegen der Probleme in Italien gewarnt. „Ich glaube nicht, dass wir uns einer existenziellen Bedrohung gegenüber sehen“, sagte Gorman mit Blick auf die EU.