Krypto: Bankman-Fried räumt Fehler bei FTX ein

„Wir dachten, wir könnten vielleicht das beste Produkt auf dem Markt bauen“, sagte Bankman-Fried am Freitag vor einem Bundesgericht in New York. „Im Grunde genommen kam das Gegenteil davon heraus. Viele Menschen haben gelitten - Kunden, Angestellte - und das Unternehmen ging schließlich bankrott.“ Bankman-Fried nannte als einen Fehler, kein spezielles Team zum Risikomanagement zusammengestellt zu haben.