Krypto-Betrug: USA starten Ermittlungen wegen Bitcoin-Manipulation

Nicht nur die US-Aufseher blicken kritischer auf Bitcoin und Co. China hat bereits im vergangenen Jahr Kryptowährungs-Börsen geschlossen. Auch Länder wie Japan und die Philippinen regulieren stärker. All das hat den Bitcoin in diesem Jahr auf unter 8.000 Dollar stürzen lassen. Vom Rekordhoch bei 20.000 Dollar im vergangenen Herbst ist die wichtigste Kryptowährung weit entfernt.

Mit Material von Bloomberg