Krypto: Deutsche Börse übernimmt Schweizer Crypto Finance AG

Die Deutsche Börse kauft die Mehrheit am Schweizer Krypto-Broker und Vermögensverwalter Crypto Finance AG. Für einen moderaten dreistelligen Schweizer-Franken-Millionenbetrag erwirbt der Frankfurter Börsenbetreiber eine Zwei-Drittel-Mehrheit an dem 2017 gegründeten Fintech. „Digitale Assets werden die Finanzindustrie verändern“, sagte Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book am Dienstag. „Immer mehr etablierte Finanzinstitute wollen in dieser neuen Assetklasse aktiv werden und suchen einen vertrauenswürdigen Partner.“