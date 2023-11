Kryptobörse Binance-Kunden verlangen ihr Geld

Nach dem milliardenschweren Vergleich in einem US-Strafverfahren und dem Rücktritt des Binance-Chefs Changpeng Zhao ziehen Kunden in großem Stil Geld bei der weltgrößten Kryptobörse ab. In den vergangenen 24 Stunden seien 956 Millionen Dollar abgeflossen, teilte der Branchendienst Nansen am Mittwoch mit. Im Vergleich zu den Gesamteinlagen von deutlich über 65 Milliarden Dollar sei die Summe aber recht klein. Binance war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.