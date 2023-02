Kryptobörse Binance stellt Banküberweisungen in Dollar ein: Wie groß ist das Problem?

Wer wissen will, was bei Binance passiert, kommt um Twitter nicht herum. Über die Kurznachrichtenplattform wendet sich die größte Kryptobörse der Welt immer wieder an ihre Nutzer, um über anstehende Ereignisse zu informieren. So auch am gestrigen Montagabend: Schon ab Mittwoch werde Binance alle Ein- und Auszahlungen in Dollar aussetzen – vorübergehend, wie es heißt.