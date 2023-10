Kryptobörse: Ex-Freundin von FTX-Gründer muss ins Kreuzverhör

Die frühere Chefin von Bankman-Frieds Brokerhaus Alameda hatte ihm in dem Verfahren vor einem New Yorker Gericht unter anderem vorgeworfen, er habe sie dazu gedrängt, Kreditgebern eine irreführende Alameda-Bilanz vorzulegen. Sie habe in ständiger Angst gelebt, dass die Wahrheit eines Tages herauskommen werde, gestand sie unter Tränen. Durch die FTX-Pleite sei ihr ein Stein vom Herzen gefallen: „Ich fühlte eine Erleichterung, dass ich nicht mehr lügen musste.“